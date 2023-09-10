В Тернополе произошел масштабный пожар на предприятии: огонь охватил 9000 кв. метров. Видео

В Тернополе в ночь на 10 сентября вспыхнул масштабный пожар на предприятии. Огонь охватил площадь около 9 тысяч квадратных метров, по состояние на утро тушение огня продолжается.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. На укрощение огня ночью были немедленно направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ривне, говорится в сообщении (фото и видео размещены внизу новости).

Пожар тушат всего 50 спасателей и 15 единиц техники.

"Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание заполнено пенопластом", – рассказали в ГСЧС.

По состоянию на 05:45 утра удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается.

В настоящее время пострадавшие не выявлены, причины возникновения пожара устанавливаются, отметили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Одессе горел двухэтажный дом. Вследствие пожара пострадал его владелец и четверо детей. Предварительно причина – аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

– В селе Ставы на Киевщине спасатели семь часовтушили пожар на нелегальной свалке. На месте возгорания работали 2 единицы техники и 7 пожарных.

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