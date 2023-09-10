В Одессе горел двухэтажный дом: пострадал мужчина и четыре ребенка. Фото

В Одессе произошла чрезвычайная ситуация. Горел двухэтажный дом. В результате пострадал владелец и четверо детей.

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Об этом сообщает ГСЧС. Пожар произошел по улице 3-я линия Марии Демченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В результате пожара пострадали 5 человек, двое из которых, отец, 1972 года рождения и дочь, 2019 года, в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение. Также три девочки: 2013, 2017 и 2008 годов рождения, самостоятельно доставленные в больницу родственниками. Состояние здоровья – средней тяжести", – рассказали в службе.

Предварительно причина пожара – аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

В 17:31 огонь локализован, в 17:47 ликвидирован на площади 80 м2. На месте происшествия с родственниками пострадавших работали психологи ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

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