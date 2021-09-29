В Тернополе нашли тело пропавшего два месяца назад журналиста: лежало в выключенном холодильнике морга. Фото

В Тернополе обнаружили тело местного журналиста Ярослава Буяка, которого искали два месяца. С конца июля оно лежало в морге с отключенными холодильниками.

Об этом пишет Zaxid.net. В местной полиции заверили, что проверяли морги так называемых неизвестных больницах и там не было никого похожего на пропавшего журналиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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После этого за поиски взялись коллеги Буяка. На следующий же день его нашли в одном из моргов.

Родные отметили, что им выдали тело в неузнаваемом состоянии, а работник морга заявил, что опознать умершего почти невозможно из-за гниения плоти.

Журналисты рассказали, что работник учреждения включил холодильные камеры, когда за умершим пришли родственники.

По словам главы психоневрологической больницы Михаила Вовчука, журналист умер после того, как упал ночью, а работники морга не уведомили медиков, что родные не забрали тело.

Предварительно, путаница вышла из-за того, что Буяка не указал своих родственников, когда поступил в больницу.

Семья журналиста намерена судиться с медиками и сотрудниками морга.

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