В Тернополе нашли тело пропавшего два месяца назад журналиста: лежало в выключенном холодильнике морга. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В Тернополе нашли тело пропавшего два месяца назад журналиста: лежало в выключенном холодильнике морга. Фото

В Тернополе обнаружили тело местного журналиста Ярослава Буяка, которого искали два месяца. С конца июля оно лежало в морге с отключенными холодильниками.

Об этом пишет Zaxid.net. В местной полиции заверили, что проверяли морги так называемых неизвестных больницах и там не было никого похожего на пропавшего журналиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ярослав Буяк.
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После этого за поиски взялись коллеги Буяка. На следующий же день его нашли в одном из моргов.

Родные отметили, что им выдали тело в неузнаваемом состоянии, а работник морга заявил, что опознать умершего почти невозможно из-за гниения плоти.

Журналисты рассказали, что работник учреждения включил холодильные камеры, когда за умершим пришли родственники.

Тело Буяка было в неузнаваемом состоянии.

По словам главы психоневрологической больницы Михаила Вовчука, журналист умер после того, как упал ночью, а работники морга не уведомили медиков, что родные не забрали тело.

Предварительно, путаница вышла из-за того, что Буяка не указал своих родственников, когда поступил в больницу.

Семья журналиста намерена судиться с медиками и сотрудниками морга.

Тело журналиста нашли в тернопольском морге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области обнаружили мертвым 19-летнего парня, который числился пропавшим без вести.

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