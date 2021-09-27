На Полтавщине нашли мертвым 19-летнего парня, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Фото

В Полтавской области нашли мертвым 19-летнего юношу, которого разыскивали как без вести пропавшего. Тело обнаружили в лесу на расстоянии километра от места проживания погибшего.

Об этом сообщила пресс- служба Нацполиции области. Отмечается, что об исчезновении парня, жителя поселка Шишаки, сообщили правоохранителям его родные. Юноша пропал в ночь с 25 на 26 сентября.

Полицейские сразу начали поиски парня, к ним присоединились родные, друзья, волонтеры и неравнодушные местные жители. Юношу разыскивали почти сутки.

Погибшего обнаружили в овраге в лесу. Тело юноши находилось в километре от его дома. Почему и как погиб молодой парень – пока неизвестно. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле не было.

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Как сообщили в полиции, по факту гибели открыто уголовное производство по статье умышленное убийство (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины)

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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