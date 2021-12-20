В Тернополе муж подстрелил жену во время ссоры, держа на руках ребенка

В Тернополе мужчина выстрелил в свою 30-летнюю жену во время конфликта. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области. Отмечается, что пневматическим револьвером марки "Флобер" он якобы хотел только напугать женщину, однако ребенок начал двигаться и оружие выстрелило.

Женщина получила ранение грудной клетки, самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали. Врачи заверили, что угрозы жизни тернопольчанки нет.

Как выяснило следствие, супруги злоупотребляют спиртными напитками, а в момент, когда произошел инцидент, у них были гости. Мужчина свою вину признал.

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В настоящее время правоохранители решают вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание общественными работами сроком от 150 до 240 часов или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Киевской области мужчина открыл стрельбу в людном месте, а затем забаррикадировался в квартире. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Луганщины. Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. На месте также работали бойцы спецподразделения КОРД. Штурмовать пришлось сразу две квартиры, ведь подозреваемый двигался между ними.

В Мелитополе Запорожской области подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Инцидент произошел в одной из гимназий города. Подросток объяснил, что стрелял "по приколу". В полиции отметили, что пистолет не принадлежит ни парню, ни его семье, однако где он его достал – не сообщили. Оружие изъяли. Если школьник достиг 14 лет, ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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