Под Киевом мужчина открыл стрельбу в людном месте и забаррикадировался в квартире: его задержали в ходе спецоперации. Видео

В городе Вишневое Киевской области мужчина открыл стрельбу в людном месте, а после забаррикадировался в квартире. Буквально полчаса назад правоохранители провели спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника.

Как рассказал начальник Полиции Киевской области Андрей Небитов, мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей около 12 часов дня во вторник, 14 декабря. После этого он убежал и закрылся в одной из квартир многоэтажки. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. На данный момент злоумышленник задержан. Детали происшествия правоохранители обещают рассказать позже. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области во вторник, 12 октября, неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по семье с ребенком, которая садилась в автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина.

Также в столице в ночь с 12 на 13 августа конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel, расположенном на улице Маршала Конева, 6.