В Тернополе автомобиль сбил подростка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде: парень скончался в больнице. Фото

В Тернополе автомобиль сбил подростка, который пересекал дорогу на велосипеде через пешеходный переход. 13-летний парень, к сожалению, скончался в больнице от полученных травм.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не успела затормозить и наехала на велосипедиста.

Инцидент произошел 23 сентября на улице Симоненка. На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным, подросток переезжал дорогу на велосипеде через нерегулируемый пешеходный переход, когда произошло ДТП. Его доставили в больницу бригадой экстренной медицинской помощи, но, к сожалению, спасти жизнь парня не удалось.

У водительницы были взяты образцы крови для проверки на содержания алкоголя. Продолжается следствие.

По данному факту открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 17 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. В результате ДТП погибла водитель последнего авто и пострадали 16 человек, среди которых есть ребенок.

Напомним, что поздно вечером 17 сентября около 23:30 на улице Промышленной во Львове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Audi A5 наехал на электросамокат, погиб 16-летний львовянин, а его ровесник госпитализирован с тяжелыми травмами.

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