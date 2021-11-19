В Сумской области на присыпанной снегом трассе произошло масштабное ДТП. Видео
В Сумской области на трассе, присыпанной первым снегом, произошло масштабное ДТП с участием многих автомобилей. Среди них несколько грузовиков и легковушки.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram ТРУХА Полтава. На кадрах видны битые стекла на земле, помятые автомобили и водители, ожидающие, вероятно, полиции и эвакуаторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Авария вызвала пробку на трассе. Предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, 18 ноября на Львовщине грузовик с прицепом въехал в АЗС. От столкновения с газовой установкой кабину автомобиля смяло. В результате инцидента никто не пострадал, также чудом обошлось без взрыва.
Напомним, в Сумской области 6 ноября произошло смертельное "пьяное" ДТП. Грузовой автомобиль ГАЗ-53 перевернулся на закругленном участке дороги, в результате чего один человек погиб, еще трое получили травмы. Причина аварии – 29-летний мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением.
Водитель ГАЗ-53 выжил. Погиб один из пассажиров, находившийся в кузове автомобиля. Парень, которому было 18 лет, скончался на месте аварии.
Как сообщал OBOZREVATEL :
17 ноября в Киевской области произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, пострадал один человек.
в октябре на Сумщине в масштабной ДТП погибли четыре человека, а еще одна пассажирка была госпитализирована с повреждениями. 20-летний водитель не справился с управлением автомобилем Audi.