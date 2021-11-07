В Сумской области перевернулся грузовик, есть погибший, трое пострадавших. Фото

Под Сумами в селе Нижнее Песчаное вечером в субботу, 6 ноября, произошло смертельное "пьяное" ДТП. Грузовое авто ГАЗ-53 перевернулось на закругленном участке дороги, в результате чего один человек погиб, еще трое получили травмы.

О дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Уточняется, что инцидент случился по ул. Центральная около 21:00 субботы.

По предварительным данным копов, 29-летний мужчина, который был за рулем, не справился с управлением на сложном участке дороги. Машина вылетела на обочину, где перевернулась на бок.

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Водитель ГАЗ-53 выжил. Погиб один из пассажиров, находившийся в кузове автомобиля. Парень, которому было 18 лет, скончался на месте аварии.

Еще двое пассажиров 14 и 15 лет получили телесные повреждения. О состоянии всех трех потерпевших деталей нет.

В полиции добавили, что, предварительно, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан правоохранителями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Если вину водителя грузовика доведут в судебном порядке, он может сесть в тюрьму на срок от пяти до десяти лет и на такой же срок остаться без права управлять транспортными средствами.

Напомним:

С 1 ноября в стране вступила в действие новая редакция Правил дорожного движения.

Она предусматривает новую разметку и дорожные знаки, диагональные пешеходные переходы, обновленные правила остановки и стоянки и др.

Кроме того, владельцев машин ждет повышение выплат по договорам автогражданки (ОСАГО) – обязательного страхования автомобилей.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре на дорогах Украины произошло немало резонансных аварий, в том числе с несовершеннолетними водителями. Подробнее о них читайте в нашем материале.