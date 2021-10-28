В Сумах застрелили одного из лидеров местной ячейки 'Правого сектора'. Фото

Вечером 27 октября в Сумах был убит 29-летний представитель "Правого сектора" Александр Иванина. Мужчину застрелили у подъезда дома в присутствии его жены.

Преступление произошло около 21:00 по улице Заливной, 1. О нем в Facebook сообщил глава сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун. Он же опубликовал первое фото с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца. Внимание, фото не рекомендуются к просмотру людям с уязвимой психикой!).

По его словам, Александр с женой Аней подъехали на автомобиле к подъезду своего дома, мужчина вышел из авто, чтобы забрать вещи в багажнике.

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"В это время неподалеку на лавочке сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие – и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов", – сказал Супрун Sumy.today.

Издание добавило, что тело застреленного активиста лежало между машинами на парковке под многоэтажным домом. Выстрелами повреждены окна двух автомобилей – "Таврии", которая стояла в том же ряду, и Renault Megane, расположенного в параллельном ряду, в десяти метрах от тела.

Спикер ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких в комментарии изданию "Суспільне" отметил, правоохранителям сообщение об убийстве мужчины 1992 года рождения поступило в 21:10 среды. Предварительно речь шла об огнестрельном ранении, на место сразу выехали правоохранители.

Александр Иванина был одним из лидеров ячейки "Правого сектора" в Сумах. На местных выборах 2020 года он баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

В последнее время мужчина выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках в городе. 27 октября он опубликовал видео в Facebook со своей речью на сессии горсовета, что стало последним его постом в соцсети.

Со своей стороны Сергей Супрун связывает убийство товарища с его "антикриминальной деятельностью".

"Вероятнее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", – добавил глава сумской ячейки "ПС".

На смерть Иванины отреагировал лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко в Facebook. Он заявил, что убийцы будут наказаны, ведь это дело чести.

"Светлое лицо, искренние глаза, светящиеся жаждой справедливости. Именно таким запомнят его родные и собратья. Именно такой была его жизнь – полна борьбы за справедливость. Пуля киллера оборвала жизнь активиста "Правого сектора" Александра Иванины. Наш побратим был застрелен возле собственного дома на глазах у жены. Покойся с Богом, друг", – написал он, опубликовав фото погибшего товарища.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался 50-летний Сергей Белый, подозреваемый в убийстве собственного четырехлетнего сына Алексея. Это произошло по пути в суд.