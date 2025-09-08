В Хмельницком во дворе дома взорвалась граната, пострадал прохожий: все подробности. Видео

В понедельник, 8 сентября, в Хмельницком во дворе дома взорвалась граната. Пострадал один человек, который проходил мимо, а также сам подрывник.

Видео дня

Как сообщили источники OBOZ.UA в полиции, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 19:00. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

"По предварительной информации взорвалась граната. Пострадал местный житель 1980 года рождения, он получил травму. К сожалению, также пострадал прохожий, 1996 года рождения. На месте работает СОГ, решается вопрос о квалификации события. Травмированные мужчины госпитализированы", – сообщили источники OBOZ.UA в полиции.

Официальная информация

По предварительной информации полиции, 45-летний хмельничанин взорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра. Обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, что в конце августа в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству на Оболони. Злоумышленник взорвал во дворе дома гранату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Дарницком районе угрожал охраннику жилого комплекса гранатой и пистолетом. Во время обысков у него дома нашли небольшой арсенал боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!