На Сумщине мужчина взорвал гранату и ранил трех полицейских и гражданского: все подробности. Фото 18+

В воскресенье, 10 мая, на Сумщине произошел трагический инцидент. В городе Охтырка мужчина взорвал гранату. В общем пять человек получили телесные повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что в результате инцидента были, в частности, ранены трое полицейских и гражданский.

Фото 18+

"В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц в городе Охтырка. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер полиции и сотрудник УПО", – говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что во время переговоров с правоохранителями мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получил сам мужчина, трое полицейских и один гражданский. Все пострадавшие госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Детали инцидента

– Следователи полиции Сумщины начали досудебное расследование по факту взрыва гранаты

– Происшествие произошло сегодня, 10 мая, около 17:30 в одном из заведений питания в Охтырке.

– В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой, который угрожал посетителям. На место немедленно прибыли правоохранители.

– Предварительно установлено, что полицейские обнаружили мужчину неподалеку от заведения и начали переговоры. Во время общения он бросил гранату на землю, в результате чего произошел взрыв.

– В результате травмированы пять человек: три сотрудника полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

– Личность мужчины установлена – им оказался 41-летний житель Охтырки, бывший военнослужащий.

– Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которые взорвали автомобиль военнослужащего Вооруженные Силы Украины. Исполнителей теракта удалось установить и задержать "по горячим следам" в течение нескольких часов после взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве взорвали машину военного по заказу РФ. В результате инцидента пострадал мужчина-военнослужащий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!