В суд направили дело о завладении Януковичем угодьями "Сухолучье": все подробности

Высший антикоррупционный суд Украины будет рассматривать дело экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек, которое касается незаконного завладения земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета на Киевщине площадью 17,5 гектара и стоимостью свыше 2 миллионов гривен.

О том, что обвинительный акт уже направлен в суд, 29 сентября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Расследование было начато еще в 2014 году.

Правоохранители установили, что в 2007-м Янукович организовал схему, по которой угодья "Сухолучье" в Киевской области были выведены из государственной собственности. На тот момент он занимал должность премьер-министра (4 августа 2006 – 23 ноября 2007 года).

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Для этого сообщники Януковича привлекли к схеме своих приближенных лиц. Те обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 гектара, а впоследствии – с заявлениями об изменении целевого назначения указанных участков. В конце концов землей могла завладеть фирма, подконтрольная бывшему президенту.

В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.

Действия президента-беглеца квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК.

Пресс-служба добавила, что до ноября 2019 дело расследовал Департамент спецрасследований генпрокуратуры. Впоследствии дело передали в САП и НАБУ. Все подозреваемые по этому делу находятся в розыске.

Как ранее писал OBOZREVATEL, беглого президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений", продливших на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

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