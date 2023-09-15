Януковича и Азарова будут судить за подписание Харьковских соглашений: все подробности

Беглого президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений", продливших на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

Оба экс-чиновника подозреваются в государственной измене, сообщили в Офисе генпрокурора 15 сентября. Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Расследование установило, что Янукович 21 апреля 2010 года в Харькове, в нарушение требований Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины", подписал от имени Украины соглашение, которым продлил пребывание ЧФ РФ в АР Крым и Севастополе, заявили в Офисе генпрокурора.

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Азаров, в свою очередь, также в нарушение законов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении правительством Украины так называемых "Харьковских соглашений".

Таким образом экс-чиновники искусственно создали предпосылки для увеличения численности военных России на территории Украины, их переоснащения, модернизации и в дальнейшем – вторжения и оккупации ими Крыма и Севастополя, заявили в Офисе генпрокурора.

"Оккупация полуострова предоставила возможность РФ осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил ЧФ РФ, а также создать новые воинские части и подразделения ВС РФ. Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года" Украины", – говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора, досудебное расследование осуществлялось ДБР по специальной процедуре in absentia, отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае 2022 года после масштабного вторжения РФ секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Харьковские соглашения актом капитуляции. Он подчеркнул, что все причастные к их подписанию являются государственными преступниками и должны понести наказание.

– В марте 2023 года депутаты Верховной Рады обратились к Конституционному суду Украины с просьбой проверить конституционность Харьковских соглашений, поспособствовавших оккупации украинского Крыма.

– Киевский апелляционный суд дал разрешение на арест экс-министра обороны Михаила Ежеля, который согласовал подписание Харьковских соглашений.

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