В случае угрозы гражданским самолет с "вагнеровцами" не садили бы в Киеве, – разведчик
В случае угрозы гражданским, самолет с российскими наемниками не садили бы принудительно в Киеве. Он полетел бы дальше по маршруту.
Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 3 декабря заявил украинский разведчик, полковник запаса ВСУ Юрий Семенюк, который осуществлял общее руководство подразделениями в Главном управлении Разведки Минобороны Украины во время спецоперации по задержанию "вагнеровцев". По его словам, все риски при подготовке операций просчитываются заранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Еще в самом начале планирования любой операции учитываются разные риски. Если они пересекают "красную линию", то операция далее уже не планируется", – сказал Семенюк.
Он добавил, что о происходящем не знал никто – ни россияне, ни турки.
"Мы предполагали такой сценарий (что что-то пойдет не так при посадке самолета – ред. ). Но дело в том, что никто – ни россияне, ни турки – не знали, что происходит на самом деле. Если бы была информация о том, что самолет садится по каким-либо причинам, люди, находившееся на борту, не знали бы где именно борт совершит посадку. Если бы была угроза гражданским, которые находились в самолете, он полетел бы дальше", – сказал разведчик.
Как писал OBOZREVATEL, ранее другой участник спецоперации Роман Червинский заявил, что Александру Лукашенко кто-то сообщил о присутствии в Беларуси российских наемников.