Лукашенко кто-то сообщил о "вагнеровцах": участник спецоперации назвал версию провала
Один из участников спецоперации по задержанию российских наемников Роман Червинский озвучил версию провала. По его словам, кто-то уведомил нелегетимному президенту Беларуси Александра Лукашенко о том, что в его стране находятся боевики.
Об этом Червинский, который является полковником запаса ВСУ, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря. Однако кто именно мог передать информацию, он не знает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют осуществить революцию в Беларуси во время выборов президента. Поэтому я думаю, что эта информация до него каким-то образом была донесена", – сказал разведчик.
В то же время он не знает, была ли это инициатива украинской стороны.
"Если (президент Украины Владимир) Зеленский говорит, что он не хотел проведения этой операции, и считал ее авантюрой, то может это он позвонил?" – предположил Червинский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.
Один из авторов расследования Христо Грозев назвал действия украинских властей "политическим преступлением".
Позднее бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал новые подробности, в частности, касательно того, кто приказал перенести финальный этап операции.
Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о бывшем главе ГУР Минобороны Василие Бурбе: о том, что тот причастен к "зачистке" Майдана, сделал ремонт в Конча-Заспе за 11 миллионов гривен, предлагал использовать оперативную информацию о коронавирусе и вакцине.
Сам Бурба позднее ответил на обвинения со стороны президента.