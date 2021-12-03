Лукашенко кто-то сообщил о 'вагнеровцах': участник спецоперации назвал версию провала

Один из участников спецоперации по задержанию российских наемников Роман Червинский озвучил версию провала. По его словам, кто-то уведомил нелегетимному президенту Беларуси Александра Лукашенко о том, что в его стране находятся боевики.

Об этом Червинский, который является полковником запаса ВСУ, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря. Однако кто именно мог передать информацию, он не знает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как я понимаю, Лукашенко была передана информация о том, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют осуществить революцию в Беларуси во время выборов президента. Поэтому я думаю, что эта информация до него каким-то образом была донесена", – сказал разведчик.

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В то же время он не знает, была ли это инициатива украинской стороны.

"Если (президент Украины Владимир) Зеленский говорит, что он не хотел проведения этой операции, и считал ее авантюрой, то может это он позвонил?" – предположил Червинский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.