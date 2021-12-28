В Словакии в ДТП погибли двое украинцев: выяснились детали трагедии. Фото

В субботу, 25 декабря, в Словакии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло двое граждан Украины. Причиной аварии в полиции называют плохие погодные условия и превышение скорости.

Полиция Кошицкого края Словацкой Республики в Facebook сообщила, что трагедия произошла на трассе возле села Тибава в направлении населенного пункта Орехова. Кроме погибших сообщается также об одном пострадавшем пассажире (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители отметили, что 42-летняя украинка, которая находилась за рулем легкового автомобиля Seat Leon, вероятно превысила допустимую скорость. Съехав с проезжей части, автомобиль врезался в бетонное заграждение. Водитель и один пассажир погибли на месте ДТП.

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Сейчас сотрудники полицию выясняют все подробности ДТП. Начато уголовное производство в связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим смерть.

Примечательно, что пользователи Facebook под постом полиции сетуют на большое количество аварий в данном месте и требуют установить отбойники вдоль дороги.

"Если бы были преграды, они бы выжили... потому что за этим поворотом, если кто-то спустится, будет бетонный мост и все знают, чем все это заканчивается. Сколько аварий там произошло? Это не первый случай, когда здесь гибнут люди в результате несчастных случаев", – пишут граждане Словакии.

Происшествие случилось на трассе между населенными пунктами Тибава и Орехова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 26 декабря, на автодороге Киев-Чернигов вблизи села Скибин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства. В аварии пострадала семья с двумя детьми.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!