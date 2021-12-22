Украинские военные провели стрельбы с использованием Javelin на Донбассе. Фото и видео

Украинские военные провели стрельбы на Донбассе с использованием американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Они прошли на полигоне, а не в боевых условиях.

Об этом говорится в репортаже телеканала "Дом". Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Командующий ООС Александр Павлюк сообщил, что все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять поставленные боевые задачи.

Главное преимущество Javelin – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически 100-процентной точности стрельбы.

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Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. Их могут применить в случае полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время в штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.

Таким образом, до сегодняшнего дня Javelin на Донбассе не использовались.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что эта ракетная система имеет серьезный психологический сдерживающий фактор для противника. По мнению главы разведки, такое вооружение ВСУ заставляет оккупантов дополнительно подумать перед атакой.

А глава МИД России Сергей Лавров расценил использование Javelin украинскими военными как "желание совершить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу".

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Поставки Javenlin в Украину осуществляются в рамках двусторонних договоренностей с США с весны 2018 года.