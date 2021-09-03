В Запорожье у школьника на уроке остановилось сердце: парня удалось спасти

В Запорожье 14-летнему школьнику стало плохо во время урока, он потерял сознание и едва не умер. Как оказалось, у парня остановилось сердце, но его сумели спасти.

Инцидент произошел в пятницу, 3 сентября, в 8-й городской гимназии. Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

Ученику стало плохо внезапно. Медсестра и инженер по охране труда стали реанимировать ребенка, а учителя вызвали скорую. Вместе несовершеннолетнего вернули к жизни, запустив его сердце.

Малашенко рассказал, что на месте инцидента работало сразу две бригады медиков.

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"Еще одна победа над смертью... Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом", – написал директор медучреждения.

Он пожелал пациенту, чтобы у него все будет хорошо, а коллегам выразил благодарность за работу.

Напомним, что в Виннице в помещении школы №4 в среду, 1 сентября, умер 71-летний мужчина. Ему стало плохо и он сел на скамейку, после чего скончался. Известно, что погибший – дедушка одного из учеников, который шел на праздничную линейку к внуку-первокласснику.

Как писал OBOZREVATEL, 3 августа в школе № 97 в Шевченковском районе Киева распылили газовый баллончик. Детей отпустили домой, а в учреждении работали правоохранители.