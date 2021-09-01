В Виннице во время праздничной линейки в школе умер мужчина

В среду, 1 сентября, в Виннице в помещении школы №4 умер 71-летний мужчина. Пенсионер шел на праздничную линейку к внуку-первокласснику.

Как сообщает " Суспільне", мужчине стало плохо и он присел на скамейку. Ему оказывали первую медицинскую помощь, но он скончался до приезда врачей.

"Линейка у нас началась в девять утра, дедушка нашего первоклассника пришел в 09:05 и не дойдя до линейки ему стало нехорошо, он сел на скамейку. Наш участковый начал оказывать первую медицинскую помощь, его начали реанимировать, но когда приехала скорая помощь стало поздно", – сказала директор Галина Загородняя.

В полиции сказали, что предварительная причина смерти – остановка сердца, поэтому уголовное производство не открывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице мужчина после визита к стоматологу впал в кому и умер в свой день рождения.