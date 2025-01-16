В школе в Словакии ученик напал с ножом на учителя и одноклассников: есть погибшие

В Словакии произошло ужасное убийство в одной из школ. Ученик 18 лет напал с ножом на учителя и двух своих одноклассников, в результате чего два человека погибли.

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Об этом пишет международное информагентство Reuters. Инцидент произошел в средней школе города Спишска-Стара-Вага на севере Словакии, примерно в 12:00 по Гринвичу.

Словацкие экстренные службы и полиция получили сообщение о нападении, и на место происшествия были немедленно направлены несколько бригад скорой помощи.

Согласно сообщениям представителей экстренных служб, в результате атаки погибли два человека, а еще один человек получил ранения. Полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении этого преступления был задержан на месте происшествия, и в настоящее время нет непосредственной опасности для граждан.

Юношу задержали якобы благодаря следам на снегу.

Полиция сообщила о том, что подозреваемый был арестован сразу после инцидента, и принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщает TV Markiza, с ножом напал 18-летний Самуэль, который должен сдавать комиссионные экзамены в четверг в связи с переводом из гимназии в Кежмарк. По данным телеканала, его выгнали оттуда за то, что он раньше угрожал одноклассникам ножом.

"Пока неизвестно, что спровоцировало нападение отличника старшей школы, представлявшего школу на олимпиадах по знаниям и спортивным соревнованиям", – написал сервер Aktuality.sk.

Известно, что он участвовал во всероссийской олимпиаде по алгоритмическому мышлению и добился успеха в региональном туре на немецком языке.

Сразу после инцидента министры внутренних дел и образования Словакии, а также начальник полиции отправились в Спишск-Стар-Вес, чтобы лично оценить ситуацию. Город, расположенный на границе с Польшей, насчитывает чуть более 2000 жителей.

Напомним, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось о по меньшей мере 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.