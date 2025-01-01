В Новом Орлеане авто влетело в толпу людей: 12 человек погибли, больше 50 ранены. Фото и видео

В городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибло по меньшей мере 12 человек.

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Еще около 50 людей получили различные ранения. Об этом сообщает издание Newsweek.

Представитель полицейского управления Нового Орлеана подтвердил, что инцидент привел к многочисленным травмам и смертельным случаям. Местное агентство по чрезвычайным ситуациям опубликовало предупреждение в социальных сетях, назвав событие "инцидентом с массовыми жертвами".

Жителей и гостей Нового Орлеана призвали избегать оживленных районов. Правоохранители работают над обеспечением безопасности и сбором информации.

Очевидцы происшествия рассказали, что после столкновения с толпой водитель транспортного средства начал стрелять из оружия, что привело к перестрелке с полицией.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Местные власти сообщили, что расследование идёт полным ходом и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. По состоянию на 22 часа по киевскому времени 20 декабря сообщалось о по меньшей мере 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что недалеко от Иерусалима террорист устроил стрельбу, вследствие которой погиб 10-летний мальчик. Еще трое людей получили ранения средней и легкой степени тяжести.