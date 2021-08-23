Офицер ВСУ показал, как в Крыму детей готовили 'умереть за с оружием в руках'. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму ведется военная подготовка детей. Оккупанты обучали малолетних обращению с оружием.

Об этом в свой Telegram-канал сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Видео было снято в Джанкое 20 августа.

"Местный путлерюгенд готовится к новому учебному году: малолетние "сержанты" с палками приучают малышей-путиня к будущему, где самая "скрепа" – это умереть за русофюрера с оружием в руках", – написал военный.

На записи показаны дети в военной форме, которых готовят к занятиям по огневой подготовке. Также дети обязаны изучить строение автомата Калашникова. Оккупанты обучали детей "комплексу рукопашного боя без оружия" и строевой подготовке.

Видео дня

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере "Юнармии", где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Штефан сообщил, что "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Крыму дети отрабатывали упражнения с оружием в руках. Такие "боевые" задачи ставили перед мальчиками в детском лагере Джанкоя.