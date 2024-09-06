В сети появилось видео, как военный в Харькове избил мужчину: в ТЦК рассказали подробности

В сети распространилось видео из Харькова, на котором работник ТЦК и СП избил мужчину. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, во время работы группы оповещения. Конфликт между военными и гражданскими возник из-за того, что граждане отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки, а один из них начал неприлично оскорблять военнослужащего.

Видео дня

Для урегулирования конфликта на место вызвали наряд полиции, мужчины были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Там выяснилось, что один из них является военнообязанным – он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом заявили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Там отметили, что осуждают поведение своего подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию.

В ТЦК и СП назначили служебное расследование, по результатам которого обещают принять организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащего, который был участником конфликта, не будут привлекать к работе групп оповещения военнообязанных.

"Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими уведомления граждан", – говорится в сообщении.

В ТЦК также напомнили, что военнослужащие, осуществляющие оповещения военнообязанных, – это должностные лица, исполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со своей стороны отметил, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании.

"В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека – необходима надлежащая реакция и ответственность", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее рассказал, что к его представителю на Закарпатье обратилась дочь умершего. Она пожаловалась на незаконное, по ее мнению, задержание отца. Сотрудники военкомата якобы избили мужчину, что привело к его смерти.

– В Закарпатском областном ТЦК и СП после обвинений в задержании и избиении мужчины, который 4 сентября скончался в больнице, раскрыли причину трагедии. Вывод судебно-медицинской экспертизы говорит о том, что смерть наступила в результате природного заболевания – ишемического инфаркта левого полушария головного мозга.

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