Был ишемический инфаркт: в ТЦК прокомментировали смерть мужчины на Закарпатье после ВВК

В Закарпатском областном ТЦК и СП после обвинений в задержании и избиении мужчины, который 4 сентября умер в больнице, раскрыли причину трагедии. Заключение судебно-медицинской экспертизы говорит о том, что смерть наступила в результате природного заболевания – ишемического инфаркта левого полушария головного мозга.

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Пресс-служба территориального центра комплектования и социальной поддержки 6 сентября заявила в Facebook, что это "не связано с травматическими событиями". "Чрезмерно сенсационные заголовки и сообщения в СМИ, основанные на неполной информации, дестабилизируют ситуацию и вредят мобилизационным мероприятиям", – утверждают в ведомстве.

Согласно информации ТЦК и СП, 28 августа мужчина во время пьянки применил физическую силу против своей сожительницы. Она обратилась в правоохранительные органы.

"После проведенных соответствующих законных процедур гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации", – рассказали представители военкомата.

Житель Закарпатской области прошел ВВК. Сотрудники ТЦК и СП напомнили, что военно-врачебные комиссии являются внештатными и никоим образом не подчиняются военкомату. Дале мужчину направили в учебный центр.

1 сентября во время поездки в учебный центр гражданин обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Они вызвали скорую помощь.

Военнообязанный попал в Свалявскую городскую больницу. 4 сентября пациент скончался.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее рассказал, что к его представителю на Закарпатье обратилась дочка умершего. Она пожаловалась на незаконное, по ее мнению, задержание отца. Сотрудники военкомата якобы избили мужчину, что привело к его смерти.

"Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. В настоящее время сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР", – проинформировал омбудсмен.

В Закарпатском ОТЦК и СП заверили, что провели рабочую встречу с представителем Лубинца и предоставили ​​всю необходимую информацию для дальнейшего взаимодействия.

В военкомате добавили, что соблюдение прав, свобод и интересов граждан Украины – это приоритет для них.

Лубинец в свою очередь призвал провести расследование и, если нарушения подтвердятся, привлечь виновных к ответственности независимо от их званий, рангов и должностей.

"Справедливость должна быть восстановлена", – написал омбудсмен.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в городе Яремче Ивано-Франковской области 30 августа полицейские и сотрудники ТЦК и СП задержали и отвезли в военкомат второго водителя туристического автобуса. У него были документы, ключи от машины и деньги на горючее – поэтому 50 пассажиров не могли продолжить свою поездку.

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