В сентябре маленький Игнат должен был пойти в школу: подробности смертельного ДТП на Николаевщине, в которой водитель скрылся с места трагедии

В Николаевской области водитель микроавтобуса на скорости сбил 6-летнего ребенка, который ехал на велосипеде по обочине, и скрылся с места аварии. Его нашли только на следующий день у знакомых. Мальчика в состоянии клинической смерти доставили в больницу, но врачи ничем не могли помочь – травмы были не совместимыми с жизнью.

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Водитель на скорости въехал в поворот

Трагедия произошла в селе Лупарево Галициневской сельской громады Николаевской области. 6-летний Игнат Солоп с детьми играл на улице возле перекрестка.

"Их там было человек шесть. Игнат сел на велосипед и поехал по обочине дороги. Я всегда его учила, что если услышишь машину, то сворачивай вправо с обочины. Но, видимо, тут ему некуда было свернуть, справа были камни. Недалеко от него сзади ехала и старшая сестра. Она увидела, как эта машина на скорости промчалась мимо и резко завернула на повороте. Сестра бросила велосипед и побежала к Игнату, но не успела. Что произошло я не знаю, но водитель сбил Игната. А потом умчался. У него тут в селе живут сестры и бывшая жена, очевидцы рассказывали, как эта машин неслась по соседним улицам", – рассказывает мама погибшего мальчика Виктория Солоп.

Одна из девочек прибежала в дом и сообщила, что Игната сбила машина. Виктория с мамой бросились на улицу. Женщина вспоминает, что увидела сына, лежащего на земле. Она повернула его, голова была разбита, лицо в крови.

Виктория взяла его на руки и отнесла в дом. Через пять минут нашли машину и решили везти ребенка навстречу скорой помощи. Когда встретились со скорой на дороге, то мальчик был в состоянии клинической смерти. Однако врачи все равно проводили реанимационные действия. Но спасти Игната так и не смогли, его травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Взяли под стражу без права залога

42-летнего водителя полиция нашла на следующий день, он скрывался у знакомых. Отыскать виновника смертельной аварии удалось с помощью видеокамер. В селе говорят, что мужчина, когда узнал, что ребенок умер, хотел удариться в бега, но не успел.

"В полиции сказали, что вроде он был трезвый. Однако сбежал с места аварии и бросил ребенка, не оказал помощи. Его сейчас взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. В первый день звонила его жена, предлагала деньги, но я отказалась. Сказала, единственное, о чем прошу, не мешайте следствию. Но они все равно наняли для него адвоката", – говорит мама Игната.

Против водителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности. А также по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

1 сентября 6-летний Игнат должен был пойти в 1-й класс. Мама говорит, что мальчик уже умел читать, считать, даже писал.

"Он ходил на подготовительные курсы, познакомился со своей учительницей, одноклассниками. Еще он любил купаться. Мы ходили в бассейн, на речку. Он все любил, он любил жить", - вздыхает мама.

У Игната остались родители, бабушка, старшая сестра.