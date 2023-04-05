Уничтожена ''Мрия'': эксдиректору ГП ''Антонов'' сообщили о подозрении. Фото и видео

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору государственного предприятия "Антонов". Якобы из-за служебной халатности чиновника российские оккупанты уничтожили крупнейший в мире самолет АН-225.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что бывший генеральный директор ГП "Антонов" не обеспечил сохранность самолета.

"Экс-чиновник, несмотря на предупреждения государственных органов и точно зная о прекращении страховки на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские снаряды страны-агрессора уничтожили самолет", – пресс-службе.

Следователи, криминалисты и эксперты осмотрели самолет, на что понадобилось две недели, и провели ряд других следственных действий. Правоохранители допросили более 50 свидетелей, изъяты документы, связанные с хозяйственной деятельностью ГП "Антонов", в том числе техническая документация самолета. Также были сделаны все необходимые экспертизы.

В полиции уточнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 "Мрия" накануне военного вторжения РФ в Украину был технически исправен.

"На аэродроме сохранялось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт у города Лейпциг (Германия). Впрочем, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных", – подчеркнули в НПУ.

По факту служебной халатности экс-директору сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. А также штраф до 12 750 гривен.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 "Руслан".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" перед вторжением России в нашу страну планировали вывезти в Германию. Чтобы спасти самый большой грузовой воздушный корабль в мире, не хватило всего одного дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!