В СБУ и Нацполиции появятся "департаменты войны": чем они будут заниматься

В Службе безопасности Украины и Национальной полиции создадут "департаменты войны". Они будут расследовать преступления, связанные с вооруженной агрессией РФ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила журналистам 6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, такой департамент уже создан в Офисе генпрокурора.

"Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", – отметила Венедиктова.

"Департаментом войны" (Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) в ОГП руководил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, однако он решил уволиться с должности, написав заявление по собственному желанию.

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30 июня новым руководителем "департамента войны" вместо Мамедова стал Максим Якубовский. Но уже на следующий день Венедиктова переподчинила этот департамент себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора решил рассекретить данные об Иловайской трагедии. Будут раскрыты материалы уголовного расследования.

Речь идет о данных по организации и проведении боевых действий в районе Иловайска. Они будут обнародованы на сайте ОГП.

По состоянию на июль 2021 года, в Украине расследовались более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года зарегистрировано более 30 тысяч таких преступлений, завершено расследование и передано в суд более 6,5 тысяч производств, более 500 из них – в этом году.