Заместитель генпрокурора Мамедов увольняется с должности: названа причина

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов увольняется с должности. Причина этому то, что ГПУ якобы создает "сложные условия работы" и блокирует выполнение его должностных обязанностей.

Об этом в понедельник, 26 июля, на странице в Facebook заявила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Мамедова. Отмечается, что в начале июля его лишили управления Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, как говорится в сообщении, в ГПУ досрочно прекратили доступ к государственной тайне, сократили должность заместителя генерального прокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств.

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В компании заявили, что законных оснований для увольнения Мамедова нет, поэтому активно используется информационная кампания по дискредитации. В давлении на заместителя генпрокурора также обвинили СБУ. Отмечается, что СБУ якобы использует инструмент прекращения допуска к государственной тайне, чтобы ограничить выполнение Мамедовым его полномочий.

Ранее Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова оставила в подвешенном состоянии "департамент войны" Офиса генпрокурора. В течение нескольких дней она забрала руководство им у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю – Максиму Якубовскому, а затем руководителем назначила себя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, относительно самого Мамедова проводится внутреннее расследование сразу по двум делам. Первое возбуждено по подозрению в секретной связи с юристом Республиканской партии США Рудольфом Джулиани. Второе расследование связано с возможным "сливом" информации российским спецслужбам об операции по задержанию батальона ЧВК Вагнера.