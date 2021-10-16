В санкционном списке по ворам в законе есть ошибки, затронувшие более 100 человек, – Данилов

Касательно 108 человек, которые попали под санкции СНБО против воров в законе, обнаружены ошибки. Девять из них проверят дополнительно.

Об этом на брифинге 15 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что виновные в ошибке уже наказаны.

Также Министерству внутренних дел поручено провести дополнительную проверку в отношении девяти человек. Соответствующее решение было принято про просьбе лиц, сотрудничающих с волонтерами и батальонами. Не исключено, что с них санкции могут снять.

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На заседании глава МВД Денис Монастырский рассказал, что понесли наказание 8 человек, причастных к оформлению документов. Некоторые их них уже уволены.

Данилов добавил, что работа по ворам в законе продолжается.

Напомним, что Совет нацбезопасности 15 октября ввел новые санкции, а также рассмотрел вопросы по ворам в законе и контрабандистами.

В мае под санкции СНБО попали более 550 воров в законе. Позднее стали известны имена некоторых из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что большинство воров в законе, которые находились или находятся еще в Украине, были коронованы в России и сотрудничают с ФСБ.