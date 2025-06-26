В Румынии автобус с десятками украинцев попал в ДТП: есть пострадавшие. Фото и видео

В среду, 25 июня, на дороге в Румынии перевернулся пассажирский автобус, в котором ехало 55 украинцев, в том числе дети. В результате ДТП пострадали несколько человек.

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По одним данным, водитель потерял управление, по другим – причиной аварии стало столкновение с автомобилем. ДТП произошло около 18:30 на трассе DN22, что на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы, пишет портал Ziua de Constanta.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 37 женщин и девять детей, а также восемь мужчин. К счастью, о жертвах не сообщалось. В результате ДТП несколько человек получили легкие травмы, медицинскую помощь им оказали на месте. Еще двух пассажиров госпитализировали.

"Дорожно-транспортное происшествие привело к активации Красного плана реагирования после того, как автобус с 55 гражданами Украины перевернулся. Предварительное расследование показывает, что водитель потерял контроль над рулем", – говорится в публикации со ссылкой на данные прокуратуры Констанцы.

В ведомстве заявили, что водителя автобуса проверили на опьянение – результат оказался отрицательным.

Другие румынские издания сообщают, что ДТП произошло с участием автомобиля и автобуса, который после столкновения перевернулся на трассе.

В районе Тариверде работали несколько несколько полицейских групп и спасательных команд. Правоохранители заявили, что расследование аварии продолжается.

Украинские СМИ пишут, что автобус выполнял рейс по маршруту "Одесса – Бухарест".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня во Франции попал в ДТП автобус с украинскими подростками: погибли четверо взрослых, трое из которых – граждане Украины. Всего в транспортные находилось 63 человека, по меньшей мере 30 получили ранения.

Известно, что жертвами аварии стали две преподавательницы Кицманского профессионального колледжа из Буковины. В частности, заместитель директора по административно-хозяйственной работе и преподаватель ветеринарных и зоотехнических дисциплин.

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