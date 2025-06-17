Среди погибших в ДТП во Франции были двое преподавательниц колледжа на Буковине: новые подробности трагедии

Среди жертв дорожно-транспортного происшествия во Франции, которое произошло 13 июня, были две преподавательницы Кицманского профессионального колледжа из Буковины. Это заместитель директора по административно-хозяйственной работе и преподаватель ветеринарных и зоотехнических дисциплин.

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Детали сообщил руководитель заведения Иван Биляр, передает "Укринформ". Он отметил, что студенты, которые также попали в ДТП, уже направляются в Украину.

"Так, в той аварии во Франции погибли двое наших преподавательниц. Это заместитель директора по административно-хозяйственной работе Оксана Горошова и преподаватель ветеринарных и зоотехнических дисциплин Валентина Макидон. Студенты, которые вместе с ними попали в аварию, сейчас возвращаются домой", – подчеркнул директор Кицманского профессионального колледжа.

Иван Биляр также отметил, что поезд со студентами колледжа, которые пострадали в аварии во Франции, уже прибыл в Вену. Их приезд в Черновцы ожидается утром среды, 18 июня.

Известно, что французские врачи оставили в госпитале еще восьмерых студентов до полного выздоровления. Остальные 38 воспитанников, в сопровождении двух взрослых, направляются в Украину. На обратном пути для них организовано бесплатное питание. Кроме того, детей сопровождают психолог и врач из Франции.

По словам главы Кицманского профессионального колледжа, вопрос перевозки тел погибших в аварии украинцев до сих пор решают.

Напомним, что в ДТП 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами. Авария произошла на автомагистрали A81 вблизи Ле-Мана. В результате чрезвычайного происшествия четыре человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, одному из украинских водителей, который был за рулем автобуса во время дорожно-транспортного происшествия во Франции, предъявили обвинение. Ему инкриминируют непредумышленное убийство и нанесение телесных повреждений.

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