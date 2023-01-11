В розыске уже год: всплыли громкие детали об одном из участников роскошной гулянки в Куршевеле. Видео

Украинцами, которые в разгар войны устроили роскошную гулянку на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель, оказались Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский. Последний уже год числится в розыске МВД Украины.

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Об этом рассказал украинский журналист Михаил Ткач. Он отметил, что, по данным источников в бизнес-кругах, Ошеровский связан с так называемой бригадой "Потапов" (фото и видео размещены внизу новости).

Последние, по данным источников в правоохранительных органах, обслуживают строительство народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.

Сам Столар месяц назад посещал день рождения Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра.

"Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршевеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. Уберите коррупцию и эти люди умрут от голода в однушках на Борщаговке. А пока они позорят Украину в Монако, Дубае и Куршавеле, это означает, что коррупцию вы не убрали и они продолжают зарабатывать. Это означает, что продолжают зарабатывать те, кто их крышует. Зарабатывают те, кто крышует тех, кто крышует их. И так далее", – пишет журналист.

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