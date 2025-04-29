В Ровно на свалке нашли мертвого младенца: полиция установила мать ребенка

В Ровно на свалке нашли мертвого младенца, о находке правоохранители узнали ночью 29 апреля от местной жительницы. Сотрудники полиции установили мать ребенка.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ НП в Ровенской области. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

"О найденном на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле помойки новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию сегодня, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница", – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность женщины, родившей ребенка, сейчас с ней общается полиция. Тело новорожденной девочки направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины и времени смерти.

Следователями начато уголовное производство по предварительной квалификации, предусмотренной п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Идет установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, недавно на Тернопольщине в поселке Вишневец возле заброшенного магазина нашли младенца. Мальчика с переохлаждением доставили в детскую областную больницу. Во время первичного медосмотра у ребенка выявились симптомы переохлаждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ювенальные работники полиции и соцслужбы изъяли младенца у пьяной матери. Женщина с ребенком закрылась в квартире на Оболони. По словам правоохранителей, местные жители сообщили, что из квартиры на Оболонском проспекте длительное время были слышны крики и плач ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!