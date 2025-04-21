В Тернопольской области возле заброшенного магазина нашли младенца: полиция ищет мать

В Тернопольской области в с. Вишневцы возле заброшенного магазина нашли младенца. Мальчика с переохлаждением доставили в детскую областную больницу.

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Об этом сообщил представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета, передает Hromadske. Правоохранители разыскивают мать.

После обнаружения младенца полицейские направили на место следственно-оперативную группу. Во время первичного медосмотра у мальчика обнаружили симптомы переохлаждения. Его оперативно доставили в областную детскую больницу, где он сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, угрозы для жизни младенца нет.

Между тем, правоохранители работают над установлением личности матери – просматривают записи с камер наблюдения и опрашивают местных жителей. В полиции сейчас воздерживаются от конкретной правовой квалификации инцидента, поскольку еще не установлено, что именно заставило женщину покинуть ребенка и было ли это его сознательным решением.

Стоит отметить, что с 2010 года в Тернополе в приемном отделении Перинатального центра №2 круглосуточно работает "Окно жизни". Услуга предназначена для матерей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и хотят оставить ребенка.

Напомним, в Киеве ювенальные работники полиции и соцслужбы изъяли младенца у пьяной матери. Женщина с ребенком закрылась с ребенком в квартире на Оболони. По словам правоохранителей, местные жители сообщили, что из квартиры на Оболонском проспекте длительное время были слышны крики и плач ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве изъяли из семьи 5-летнего мальчика. Ребенок находился дома один среди грязи в антисанитарных условиях и почти сутки ничего не ел. В дальнейшем работники соцслужбы будут решать дальнейшее пребывание ребенка.

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