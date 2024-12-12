В Ривне авто сбило пешехода и вылетело в кювет: водитель был пьян, у его 9-летнего сына перелом черепа

11 декабря вечером в Ривне произошло ДТП, в результате которого травмировались пешеход и 9-летний сын водителя легкового авто. Ребенок без сознания находится в реанимации, медики диагностировали у него перелом черепа.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ривненской области. 50-летний житель Ривне находился за рулем в нетрезвом состоянии.

По словам следователя, водитель автомобиля BMW 320 не выбрал безопасной скорости движения, выехал за пределы проезжей части и на тротуаре допустил наезд на пешехода, а затем слетел в кювет.

"В результате ДТП травмы получил пешеход, 52-летний житель города Звягель: его с политравмой доставили в больницу", – говорится в сообщении.

"Кроме того, тяжело травмировался и 9-летний сын водителя: медики у него диагностировали множественные травмы, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Ребенок без сознания находится в реанимации", – сообщили в полиции.

Отмечается, что 50-летнего жителя Ривне задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 2,9 промилле. Согласно ст. 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на автодороге сообщением Житомир – Черновцы в Хмельницкой области водитель автомобиля Fiat сбил двух пешеходов. Это были супруги-пенсионеры, которые переходили дорогу.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 69-летний житель города Дунаевцы. Он допустил наезд автомобиля на мужчину и женщину, 75 и 76 лет. В результате аварии пешеходы погибли на месте происшествия от полученных травм.

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