В Ровно авто на скорости влетело в столб, машину разорвало пополам. Видео момента аварии

В воскресенье, 14 ноября, в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором после столкновения со столбом машину разорвало на две части. В салоне находилось два человека, их с места аварии госпитализировали. По информации правоохранителей, водитель был пьян.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, ДТП случилось на Луцком кольце по улице Млиновской около двух часов ночи. По предварительным данным, 30-летний водитель Plymouth Acclaim ехал из села Обаров в направлении Ровно, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в бетонную электроопору (чтобы посмотреть фото, видео доскрольте до конца страницы).

В результате транспортное средство разорвало пополам, после чего загорелся моторный отсек.

Видео дня

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь и деблокировали пострадавших из автомобиля. Врачи диагностировали у водителя политравму. Также в салоне находился 23-летний пассажир, у которого обнаружили перелом бедра со смещением и политравмой. Обоих пострадавших госпитализировали в Ровенскую городскую больницу.

В полиции уточнили, что по предварительной информации водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Окончательно это станет известно после экспертизы.

Кроме того, видео момента столкновения автомобиля со столбом опубликовали в местном Instagram-канале Rivne_1283.

Стоит отметить, что за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибло 2592 человека и еще 24905 пострадало. В частности, только в течение октября в стране зарегистрировали 16599 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 340 человек, и 2615 получили травмы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. По предварительным данным, полицейский автомобиль пытался кого-то остановить, поэтому выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Mitsubishi. В результате Renault вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся. В ДТП пострадало 5 человек, двое из которых дети.

Также 13 ноября в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла серьезная авария. Легковой автомобиль Mazda на большой скорости влетел в грузовик, который остановился на красный сигнал светофора. Несмотря на большую силу удара никто в аварии не пострадал.