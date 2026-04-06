В Ровенской области в водоеме нашли тело 3-летнего мальчика: его 4-летнего брата еще ищут

В Дубровицком районе Ровенской области произошел трагический случай с участием детей. В одном из водоемов правоохранители обнаружили тело трехлетнего ребенка.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области. На поиски его четырехлетнего мальчика привлекли полицейских и неравнодушных местных жителей.

Что известно

По информации правоохранителей, в воскресенье, 5 апреля, около 19:00 в полицию обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина заявила, что около 15:00 двое ее племянников в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей отправили полицейских, кинолога со служебной собакой, родных, односельчан, неравнодушных граждан, спасателей и пограничников. В воздух также поднимали дроны для обследования территории.

Как сообщили в полиции, во время поисков полицейские в водоеме нашли тело трехлетнего мальчика. Поиски четырехлетнего Дмитрия до сих пор продолжаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!