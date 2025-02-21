В Ривненской области учитель ударил ученика: полиция начала расследование. Видео

В Ривненской области разразился очередной скандал из-за поведения учителя, который во время урока кричал на школьников и ударил одного из них. Случай произошел в Березовском лицее, а видео происшествия появилось в соцсетях 20 февраля.

Видео дня

На видео видно, как учитель агрессивно ведет себя, повышает голос на двух парней и применяет силу к ним. Ребенку, который фиксировал его действия на телефон, педагог сказал: "Я сейчас наснимаю". После этого запись внезапно обрывается. Также было слышно, что дети стали сильно плакать.

Правоохранители отреагировали на распространенную в сети запись и начали расследование. Отдел коммуникации полиции Ривненщины сообщил, что информация об инциденте зарегистрирована, а дознаватели и ювенальные полицейские устанавливают все обстоятельства.

"Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

На ситуацию уже отреагировало представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Ривненской области. Там подчеркнули, что обратились в компетентные органы для проверки фактов и в случае их подтверждения будут приняты необходимые меры согласно законодательству.

Украинское законодательство об образовании требует от педагогов соблюдения норм профессиональной этики, уважительного отношения и уважения к учащимся, обеспечения их защиты от любых проявлений насилия.

"В случае подтверждения фактов ненадлежащего поведения со стороны учителя компетентные органы обязаны принять безотлагательные меры в соответствии с законодательством", – отметили представители омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что нарушение прав детей в школах недопустимо. Учебные заведения должны создавать безопасную атмосферу, где главными принципами остаются уважение и поддержка каждого ученика.

Напомним, что похожая ситуация произошла месяц назад в Мульчицком лицее в Варашском районе Ривненской области. Тогда мать пострадавшего парня, которого ударил учитель, не имела претензий и дело не рассматривалось в судебном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове отстранили от работы сотрудника школы №30, который на уроке физики оскорблял учеников, называя их "придурками" и "д*билами", и "отправлял" на фронт. Кроме того, ему объявлен выговор.

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