В лицее на Ривненщине учитель избил ученика: начато служебное расследование. Видео
В сети распространилось видео, на котором учитель Мульчицкого лицея (Варашский район Ривненской области) избивает ученика. По этому поводу в учебном заведении уже начали расследование.
Соответствующие кадры появились в субботу, 18 января, в сети. Их прокомментировала начальница Управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета Елена Корень.
"В социальных сетях распространяется видео, на котором учитель Мульчицкого лицея бьет ученика. Учитель никоим образом и ни при каких обстоятельствах не имел права применять силу и оказывать физическое насилие над ребенком", – подчеркнула она.
В лицее по этому поводу проводится служебное расследование. Также было написано заявление в полицию.
"Сегодня мне лично звонил папа ребенка с которым имели разговор, содержательный разговор. Ситуация сложная, в психологической помощи нуждаются все. Любая другая информация будет предоставлена после расследования", – резюмировала Корень.
В другой соцсети она также писала о том, что учителя привлекут к ответственности и уволят.
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