В Ривненской области разгорелся скандал из-за избиения учителем ученика: делом занялась полиция. Видео

В соцсетях появилось видео, на котором учитель физкультуры в Ривненской области в классе бьет ученика. Преподавателя отстранили от работы, а полиция приступила к расследованию.

Об этом сообщили пресс-служба полиции области и омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец. Инцидент произошел в Хотинском филиале Прислуцкого лицея Березновского городского совета Ривненской области.

На кадрах видно, как взрослый мужчина нанес ребенку удар, однако причину конфликта из отрывка установить невозможно.

После того, как это видео появилось в соцсетях, на место происшествия выезжали работники ювенальной превенции Ривненского РУП и следственно-оперативная группа ОП №4 (г. Березно).

Видео дня

Правоохранители установили, что накануне во время перерыва учитель физического воспитания, 35-летний березновчанин, подошел в классе к 14-летнему жителю села Хотин, ученику 9 класса, и на глазах у одноклассников нанес ему два удара ногой в область туловища.

Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 125 УК Украины.

Лубинец уточнил, что учитель физкультуры, избивший школьника, отстранен от работы и началось служебное расследование. Однако, как он заявил, по поводу происшествия необходимо провести полноценное, справедливое расследование.

"Считаю, что внутреннего расследования недостаточно. Офис Омбудсмана направил соответствующие обращения в Главное управление Нацпола в Ривненской области и Департамент образования и науки Ривненской ОГА. Известно, что сотрудники полиции осуществляют следственные действия с целью установления фактических обстоятельств дела", – отметил омбудсман.

Он также добавил, что его представитель следит за тем, чтобы на семью пострадавшего и на него самого не оказывалось давление.

Осторожно! Видео не для слабонервных!

Напомним, в четверг, 14 сентября, в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть жителей села Верхняя Яблонька Львовской области. В этом видео отражены столкновения между местными жителями и директором местной школы, вызванные его поддержкой Московского патриархата. Ранее этого директора уволили, но позже его восстановили на этом посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве учительница избила ученика с инвалидностью. Инцидент произошел в учебном заведении №58, расположенном в Шевченковском районе столицы.

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