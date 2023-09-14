На Львовщине родители избили директора школы, который поддерживает УПЦ МП: появилась реакция ОВА. Видео

В четверг, 14 сентября, в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть жителей села Верхняя Яблонька, расположенного в Львовской области. В этом видео отражены столкновения между местными жителями и директором местной школы, вызванные его поддержкой Московского патриархата. Ранее этого директора уволили с его должности, но позднее он был восстановлен на этой должности.

Есть все основания для его окончательного увольнения. Об этом заявил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

Также он подчеркнул, что ранее Департамент рекомендовал Отделу образования Боринского территориального общества, являющемуся учредителем школы, разработать приказ о увольнении директора и обратиться в филиал Государственной службы качества образования в Львовской области с запросом о проведении институциональной проверки в данной школе. Однако эти рекомендации Департамента были проигнорированы.

Видео дня

Учитывая ситуацию, департамент повторно обратился в Государственную службу качества образования во Львовской области о проведении сессии для заслушания отчета от директора.

"С началом вооруженной агрессии российской федерации против Украины в этой школе обострился конфликт, учитывая, что директор школы публично поддерживал одну из религиозных организаций, которая имеет центр в Москве. Это очень не нравится родителям. Кроме того, это, конечно, является нарушением закона об образовании, который предусматривает обособленность школы от церкви. Начали приезжать раненые защитники, были трагические ситуации в этой деревне, связанные с войной, и эмоции людей справедливо усилились", – рассказал Паска.

По его словам, в прошлом году департамент образования выезжал на обращение жителей в эту школу. Там увидели ужасную картину : с разбитыми витринами, к примеру, стендов, посвященных Олегу Ольжичу, который одно время женился в этом селе, столовую в ужасном состоянии и многое другое. Все это было причиной и основанием для того, чтобы посоветовать форму приказа об увольнении директора школы местному отделу образования. К сожалению, отдел образования Боринской территориальной общины считал иными основаниями для освобождения и приказ был совсем иным и имел иную форму, чем та, которую рекомендовал департамент образования и науки ЛОВА. Это право основателя школы, но в результате этот директор выиграл дело в суде.

Теперь эмоции людей пошли по новому кругу. Я считаю, что причиной этого является то, что местный отдел образования и местная община как основатель ненадлежаще реагируют на все происходящее. Есть все основания для того, чтобы в результате отчета принять решение об увольнении его с работы и объявить следующий прозрачный и открытый конкурс, кроме того, мы повторно публично обращаемся в Государственную службу качества образования во Львовской области провести наконец институционный аудит в этом заведении вне очереди. После нашей поездки в школу сразу состоялся разговор с руководителем Службы. К сожалению, нет никакой информации, провели ли аудит, включили ли школу в план проведения аудитов", – отметил Олег Паска.

Он также добавил, что департамент не имеет полномочий освободить директора или отстранить его от работы – в соответствии с произошедшими несколько лет назад изменениями законодательства это может сделать только основатель школы, которым является Боринская территориальная община.

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