В Ровенской области авто вылетело на встречную и столкнулось с грузовиком: водитель погиб на месте. Фото

Вечером, 17 марта, в Ровенской области автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте.

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Об этом сообщили в ГУ НП Ровенской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

"Смертельное происшествие произошло вчера, 17 марта, около 21:50 на автодороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" близ села Мирное. Водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 51-летний сарненчанин, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с движением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком "MAN", под управлением 42-летнего днепрянина", – говорится в сообщении.

В результате аварии водителя легковушки из поврежденного автомобиля деблокировали чрезвычайники. Мужчина от полученных травм погиб на месте. По приезду медики констатировали смерть.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Известно, что 42-летний днепрянин в соответствии с осмотром в медицинском учреждении не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 17 марта, на подъезде к Чугуеву Харьковской области автомобиль влетел в бетонные блоки перед блокпостом. В результате аварии погибли два человека. Известно, что потерпевшие не доехали до пункта назначения всего 3,5 километра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 марта на трассе между Днепром и Кривым Рогом легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате аварии погибли два молодых человека, еще трое получили тяжелые травмы. Как отмечается, 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя манёвр обгона, не справился с управлением.

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