Не доехали до места назначения 3,5 км: на Харьковщине авто влетело в дорожные блоки, есть погибшие. Фото и видео

Ночью в понедельник, 17 марта, трагическая авария унесла жизни двух человек на подъезде к Чугуеву Харьковской области. Автомобиль влетел в бетонные блоки перед блокпостом.

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В местных Telegram-каналах появились кадры (внимание, 18+) с места жуткого ДТП. Отмечается, что потерпевшие не доехали до пункта назначения всего 3,5 километра.

Предварительно, автомобиль, двигаясь на большой скорости, не успел среагировать и врезался в дорожные блоки перед въездом в город. Водитель и 36-летняя пассажирка погибли мгновенно.

По информации из соцсетей, в телефоне погибших работал навигатор – они не добрались до места назначения всего 3,5 км.

"Шансы выжить у них были минимальными", – пишут в сети.

На место были вызваны правоохранители и медики. Детали и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 марта на трассе между Днепром и Кривым Рогом легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате аварии погибли два молодых человека, еще трое получили тяжелые травмы.

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