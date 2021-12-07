В России произошла стрельба в МФЦ, есть погибшие и раненые. Видео с места

Во вторник, 7 декабря, в московском МФЦ "Рязанский" (Многофункциональный центр государственных услуг) мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибло два человека. По предварительным данным, еще четыре человека получили травмы.

Издание "РИА Новости" сообщает, что злоумышленник стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой. Сейчас нападавший задержан (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что имя стрелявшего Сергей Глазов, ему 45 лет. По словам очевидцев, он зашел в здание и сразу начал стрелять. После этого всех посетителей МФЦ эвакуировали, а стрелка удалось задержать.

По данным СМИ, помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter подтвердил данные о количестве погибших и пострадавших. О состоянии раненых ничего не говорится, однако Собянин написал, что врачи делают все возможное по оказанию помощи раненным.

В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021

По информации агентства "Интерфакс", мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Из-за этого охранник попытался его выпроводить, но злоумышленник достал пистолет и открыл огонь. Источник издания отметил, что задержанного отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Одессе на проспекте Добровольского неадекватный мужчина угрожал продавцам мясного магазина пистолетом. Он произвел несколько выстрелов в воздух и скрылся в подъезде жилого дома.

Также в Запорожье в помещении продовольственного магазина покупатель во время внезапно возникшего конфликта произвел выстрел из травматического пистолета в сторону владельца магазина.