В России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе

ЙВ России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

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Они соответствуют ранее опубликованным спискам пассажиров бизнес-джета и его экипажа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках уголовного дела о крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", – заявила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следкома РФ Светлана Петренко.

Ранее российские СМИ публиковали фамилии, указанные в полетном листе бизнес-джета Пригожина. Кроме самого владельца ЧВК "Вагнер" на борту разбившегося самолета находились командир ЧВК Дмитрий Уткин, начальник логистики "Вагнера" Валерий Чекалов, наемники Евгений Макарян, Александр Тотмин, Сергей Пропустин и Николай Матусев, а также трое членов экипажа: пилот Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем не выгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

Существует также версия, что на борту самолета могло быть размещено взрывное устройство.

Тем временем в британской и украинской разведках предположили, что убить Пригожина мог генерал ГРУ РФ, причастный к отравлению Скрипалей.

А вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, еще два месяца назад кичавшийся своей якобы ролью в завершении мятежа Пригожина, после смерти последнего вдруг "забыл", что давал основателю "Вагнера" гарантии безопасности.

Между тем, в британской разведке скептически оценили перспективы "Вагнера" после ликвидации Пригожина. Его смерть ударит по ЧВК "Вагнер", ведь пока нет кандидатов, которые могли бы стать для нее тем, чем был Пригожин.

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