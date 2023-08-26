Убить Пригожина мог генерал, причастный к отравлению Скрипалей: что известно
К убийству владельца российской частной военной компании "Вагнер" может быть причастен представитель Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) генерал-майор Андрей Аверьянов. Он возглавляет подразделение российской военной разведки, проводящее операции за границей по приказу президента РФ Владимира Путина.
Одной из таких операций было отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании в 2018 году. Об этом со ссылкой на источники в британской и украинской разведках пишет британское издание Inews.
Журналисты рассказали, что именно руководитель подразделения ГУ 29155 Андрей Аверьянов стоит за уничтожением самолета Пригожина, на борту которого, как отмечается, был и сам владелец ЧВК, и высшее руководство "Вагнера".
Источники в британской разведке отмечают, что Аверьянов, который, согласно слухам, будет руководить деятельностью ЧВК "Вагнер" на Африканском континенте, имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.
Украинские разведчики также склоняются к мнению о причастности Аверьянова к катастрофе.
Однако в России взялись допрашивать пилота, работавшего на Пригожина, но в день крушения не управлял самолетом – и при этом к генералу ГРУ ни у кого не возникает никаких вопросов. Не исключено, что именно на этого пилота попытаются "повесить" ответственность за взрыв с целью скрыть роль Кремля в убийстве Пригожина.
"Москва будет делать все возможное, чтобы замутить воду, в частности обвиняя украинцев, и будет пытаться делать это быстро, чтобы опередить медленный процесс выяснения того, что произошло", – отметили источники в британской разведке.
У Аверьянова – солидный "послужной список". В частности, пишет издание, именно он руководил группой из шести оперативников, в которую входили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, причастной к отравлению Сергея и Юлии Скрипачей в британском в Солсбери.
Также есть основания полагать, что Аверьянов причастен к диверсии на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в результате которой погибли два человека.
Возглавляемое им подразделение, добавляют журналисты, связано с покушением на убийство болгарского торговца оружием в 2015 году и с кампанией по дестабилизации в Молдове. Кроме того, "уши" Аверьянова и его подчиненных торчат из неудачной попытки просербского переворота в Черногории в 2016 году, предусматривавшей попытку убийства премьер-министра Мило Джукановича.
Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.
Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.
В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.
Очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что распространило версию о том, что борт был сбит российской ПВО. В пользу этой версии свидетельствовали многочисленные отверстия на обломках самолета, характерные для поражения воздушной цели средствами ПВО.
Впрочем, топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем не выгодна".
В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.
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