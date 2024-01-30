В Ривненской области водитель жестоко избил остановившего его полицейского: появились подробности. Фото

Ночью 29 января в Ривненской области агрессивный 54-летний мужчина жестоко избил сотрудника полиции, который остановил его за нарушение Правил дорожного движения. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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За совершения ряда преступлений мужчине грозит тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области.

Инцидент произошел в Остроге около двух часов ночи. Стражи порядка во время патрулирования в комендантский час на одной из улиц города обнаружили автомобиль Volkswagen Golf. Водитель этого транспортного средства проигнорировал требование об остановке и, добавив скорость, попытался скрыться от полицейских.

Через некоторое время правоохранителям удалось остановить нарушителя. Им оказался 54-летний житель села Дертка соседней Хмельницкой области, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления административного протокола нарушитель начал нецензурно выражаться в адрес полицейского и хватал его за одежду.

После этого агрессивный мужчина нанес телесные повреждения инспектору. У полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Следователи задержали 54-летнего жителя Хмельницкой области в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Позже результаты медицинского осмотра подтвердили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей начато уголовное производство. Также на мужчину составили 6 административных материалов за нарушение ПДД.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенные действия ему грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, в течение 2023 года в судах было рассмотрено более 73 тыс. протоколов, составленных на пьяных водителей. В результате с нетрезвых водителей было взыскано штрафов на сумму 272,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, более чем на 26% выросло количество дорожно-транспортных происшествий. За 12 месяцев по всей стране было зарегистрировано 26 642 аварии. К сожалению, тысячи человек погибли в ДТП, а еще десятки тысяч получили различные травмы.

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