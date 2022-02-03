В Ривненской области умерла ученица четвертого класса: выяснились детали трагедии

В Высоцком сельском совете Сарненского района на Ровенщине умерла ученица 4 класса Анна Федорова. Причиной трагедии стала внезапная остановка сердца.

Об этом в Facebook сообщила представительница сектора образования, культуры, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества Светлана Постоева. Она отметила, что девочка была жизнерадостной, доброй, веселой и дружелюбной.

По словам Постоевой, преждевременная смерть Анны – это непоправимое горе для родителей, сестры-близнецы Екатерины, родных, близких, друзей и одноклассников. Она отметила, что руководство ОТГ и вся образовательная семья выражают искренние соболезнования семье.

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Напомним: в больнице города Березань на Киевщине в результате болезни 1 января скончалась 8-летняя девочка. Родные ребенка обвиняют в его смерти врачей. По словам родных ребенка, за несколько дней до Нового года Анита заболела, а вызванный домой врач сказал, что это обычная простуда. По словам медиков, в действительности у нее была молниеносная форма вирусной инфекции.

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