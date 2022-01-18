В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого: ребенок жил в антисанитарии. Фото

В Запорожье 17 января умерла девочка 4-х месяцев, которую мать воспитывала в полной антисанитарии. Она оставила малышку на знакомого мужчину, теперь женщину ищут.

Трагический случай произошел около 17:00 понедельника. О нем правоохранителям сообщили медики, информирует пресс-служба ГУНП в Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Врачей в квартиру на улице Патриотической, что в центральной части города, вызвал 36-летний знакомый матери ребенка. Медики пытались реанимировать девочку, однако ее сердце остановилось в карете скорой помощи.

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В полиции опубликовали кадры из жилья, где ребенок жил с матерью. На них видно, что малышку воспитывались в полных антисанитарных условиях, с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

Уже установлено, что матерью умершей девочки является местная жительница. Ей 29 лет и в прошлом году ее уже привлекали к уголовной ответственности. В частности, за незаконное хранение наркотических средств.

В день трагедии женщина на длительное время оставила дочь на своего знакомого 1985 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Санкция этой статьи предусматривает 2-5 лет ограничения или лишения свободы на тот же срок. Пока правоохранители устанавливают местонахождение горе-матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года в Каменке-Днепровской на Запорожье в доме без отопления умер мальчик 5-ти месяцев. В жилище также не было света, там умерший жил с матерью и двухлетней сестрой.