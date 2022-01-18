В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого: ребенок жил в антисанитарии. Фото

Марина Лисничук
Расследования
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В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого: ребенок жил в антисанитарии. Фото

В Запорожье 17 января умерла девочка 4-х месяцев, которую мать воспитывала в полной антисанитарии. Она оставила малышку на знакомого мужчину, теперь женщину ищут.

Трагический случай произошел около 17:00 понедельника. О нем правоохранителям сообщили медики, информирует пресс-служба ГУНП в Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Врачей в квартиру на улице Патриотической, что в центральной части города, вызвал 36-летний знакомый матери ребенка. Медики пытались реанимировать девочку, однако ее сердце остановилось в карете скорой помощи.

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В полиции опубликовали кадры из жилья, где ребенок жил с матерью. На них видно, что малышку воспитывались в полных антисанитарных условиях, с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

В доме, где жила умершая девочка, – полная антисанитария

Уже установлено, что матерью умершей девочки является местная жительница. Ей 29 лет и в прошлом году ее уже привлекали к уголовной ответственности. В частности, за незаконное хранение наркотических средств.

В день трагедии женщина на длительное время оставила дочь на своего знакомого 1985 года рождения.

Ребенка воспитывали в ненадлежащих условиях

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Санкция этой статьи предусматривает 2-5 лет ограничения или лишения свободы на тот же срок. Пока правоохранители устанавливают местонахождение горе-матери.

Ребенок жил с горе-матерью в квартире на улице Патриотической

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года в Каменке-Днепровской на Запорожье в доме без отопления умер мальчик 5-ти месяцев. В жилище также не было света, там умерший жил с матерью и двухлетней сестрой.

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